В Сальяне столкнулись легковые автомобили, есть пострадавшие

Сальян. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на пересечении улиц Алиаги Кюрчайлы и Таваккюля Султанова.
Столкнулись автомобили "Merсedes" и "ВАЗ-2106". В результате ДТП оба автомобиля полностью деформировались.
Пострадавшие жители Сальяна 45-летний Немет Сабир оглу Салахов и 26-летний Раван Мирфаттах оглу Джафаров были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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