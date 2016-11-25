В Сальяне столкнулись легковые автомобили, есть пострадавшие

Сальян. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на пересечении улиц Алиаги Кюрчайлы и Таваккюля Султанова.

Столкнулись автомобили "Merсedes" и "ВАЗ-2106". В результате ДТП оба автомобиля полностью деформировались.

Пострадавшие жители Сальяна 45-летний Немет Сабир оглу Салахов и 26-летний Раван Мирфаттах оглу Джафаров были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.