 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сальяне столкнулись легковые автомобили, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Сальян. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.  

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на пересечении улиц Алиаги Кюрчайлы и Таваккюля Султанова.  

    Столкнулись автомобили "Merсedes" и "ВАЗ-2106". В результате ДТП оба автомобиля полностью деформировались. 

    Пострадавшие жители Сальяна 45-летний Немет Сабир оглу Салахов и 26-летний Раван Мирфаттах оглу Джафаров были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi