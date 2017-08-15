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    В Сальяне столкнулись "КамАЗ" и Mercedes: есть пострадавшие

    В результате происшествия пострадали 3 человека

    Сальян. 15 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистральной дороги Алят-Астара, пролегающем по территории села Шорсулу Сальянского района.

    Так, автомобиль марки Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ". В результате 3 человека пострадали.

    Один из них - житель Гейчайского района Шахбаз Шахбалы оглу Гафаров 1971 г.р., он был доставлен в Билясуварскую районную центральную больницу, двое других пострадавших были доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

    Факт расследуется.

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