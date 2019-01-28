В Сальяне столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

Сальян. 28 января. REPORT.AZ/ В селе Гызылагадж Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" под управлением Алиева Таира Агаш оглы (1965) столкнулся с другим автомобилем такой же марки.

В результате аварии супруга водителя Алиева Нармина (1963) получила телесные травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в Сальянскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в Гяндже произошло ДТП.