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    В Сальяне столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

    © Foto: "Report"

    Сальян. 28 января. REPORT.AZ/ В селе Гызылагадж Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21015" под управлением Алиева Таира Агаш оглы (1965) столкнулся с другим автомобилем такой же марки.

    В результате аварии супруга водителя Алиева Нармина (1963) получила телесные травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в Сальянскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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