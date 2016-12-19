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    В Сальяне совершена кража на предприятии

    По факту начато расследование

    Сальян. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне совершена кража.

    Как сообщает региональное бюро Report, кража произошла вечером на территории села Чуханлы.

    Согласно информации, неизвестный или неизвестные вошли на малое предприятие Orxanbəy поблизости магистрали Алят-Астара, принаждлежащее жителю района Гурбану Рзаеву, и украли электрический мотор мощностью 75 кВ и другое оборудование. 

    Владелец предприятия сообщил о краже в отделение полиции.

    В настоящее время в Сальянском районном отделе полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия  по установлению личности и задержке лица (лиц), совершивших кражу. 

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