В Сальяне совершена кража на предприятии

Сальян. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне совершена кража.

Как сообщает региональное бюро Report, кража произошла вечером на территории села Чуханлы.

Согласно информации, неизвестный или неизвестные вошли на малое предприятие Orxanbəy поблизости магистрали Алят-Астара, принаждлежащее жителю района Гурбану Рзаеву, и украли электрический мотор мощностью 75 кВ и другое оборудование.

Владелец предприятия сообщил о краже в отделение полиции.

В настоящее время в Сальянском районном отделе полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержке лица (лиц), совершивших кражу.