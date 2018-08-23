В Сальяне скончалась женщина на восьмом месяце беременности

Сальян. 23 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе умерла беременная женщина.

По сообщению аранского бюро Report, несчастный случай произошел в доме по адресу ул.Фикрета Зергерли, 203.

Хокума Октай гызы Мамедова, 1998 года рождения, скоропостижно скончалась ночью, будучи на восьмом месяце беременности. Сообщается, что женщина страдала эпилепсией. Ночью у нее случился приступ эпилепсии и спасти беременную не удалось.

По факту ведется расследование.