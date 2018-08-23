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    В Сальяне скончалась женщина на восьмом месяце беременности

    © Foto: "Report"

    Сальян. 23 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе умерла беременная женщина.

    По сообщению аранского бюро Report, несчастный случай произошел в доме по адресу ул.Фикрета Зергерли, 203.

    Хокума Октай гызы Мамедова, 1998 года рождения, скоропостижно скончалась ночью, будучи на восьмом месяце беременности. Сообщается, что женщина страдала эпилепсией. Ночью у нее случился приступ эпилепсии и спасти беременную не удалось.

    По факту ведется расследование.

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