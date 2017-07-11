В Сальяне путем сожжения уничтожено свыше 7 кг наркотиков

Сальян. 11 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне путем сожжения уничтожены наркотики различных видов.

Как сообщает аранское бюро Report, процесс сожжения наркотиков был осуществлен в присутствии сотрудников правоохранительных органов, других соответствующих структур и представителей СМИ.

За 6 месяцев этого года путем сожжения на специально отведенной территории во дворе отделения полиции Сальянского района были уничтожены конфискованные решением суда 6 кг конопли, 15,524 г опиума, 946,86 г высушенной марихуаны и около 1 г синтетического опиата (метадона).

Отметим, что уничтоженные путем сожжения наркотики были конфискованы у занимающихся незаконным оборотом наркотиков судимых лиц.