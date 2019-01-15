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    В Сальяне произошло тяжелое ДТП, пострадали 4 человека

    Merсedes врезался в следующий впереди него КамАЗ

    Сальян. 15 января. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали 4 человека. 

    Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Чуханлы отрезке магистральной дороги Алят-Астара. 

    Автомобиль марки "Merсedes" врезался в следующий впереди него "КамАЗ". 

    Пострадавшие в результате аварии жители Баку Агазаде Захид Рахиб оглу 2000 г.р., Мамедова Кямаля Эльман гызы 1989 г.р., жители Масаллинского района Керимова Рахиба Садиг гызы 1999 г.р. и Расулова Гюляйа Байрамали гызы 1975 г.р. помещены в Сальянскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование.

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