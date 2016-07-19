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    ​В Сальяне произошло тяжелое ДТП, есть раненые

    По факту ведется расследование

    Сальян. 19 июля. REPORT. AZ/ В Сальянском районе произошла авария, в результате которой пострадали два человека. 

    Как сообщает региональное бюро Report, ДТП произошло сегодня днем на магистрали Алят-Астара, проходящей по территории села Марышлы. 

    Согласно информации, столкнулись грузовой автомобиль марки "Камаз" и легковой автомобиль. Во время аварии водитель легкового автомобиля Мурад Агамалиев и его пассажир 24-летняя Нурана Ханлар гызы Рзаева получили различные телесные повреждения. 

    Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. 

    По факту ведется расследование. 

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