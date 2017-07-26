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    Стали известны имена погибшего и раненых в ДТП в Сальяне - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    По факту начато расследование© Report

    Сальян. 26 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибшего и раненых в ДТП в Сальяне.

    Как сообщает аранское бюро Report, погибший - водитель автомобиля марки Mercedes, житель Джалилабадского района Эльвин Тельман оглу Ханмамедов 1990 г.р.

    Находившиеся в автомобиле пассажиры - жители Джалилабадского района Нигяр Азиз гызы Абышова 1961 г.р., Фигуре Азиз гызы Гулиева 1976 г.р., Тельман Гулиев и Васма Ханоглан гызы Гулиева 1954 г.р. получили ранения.

    ***11:06

    В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Дайыкенд.

    Так, автомобиль марки Mercedes, потеряв управление, съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля - три женщины получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие помещены в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту начато расследование.

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