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    В Сальяне произошло два ДТП, двое погибли

    Произошло два дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни двоих человек
    © Report

    Сальян. 31 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни двоих человек.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории села Еникенд.

    Так, на этой территории автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 50-CC-042 столкнулся с автомобилем марки Ford.

    В результате происшествия погиб водитель "ВАЗ-2107" житель села Гасанли Самиль Алашраф оглу Велиев 1984 г.р., находившийся в автомобиле пассажир житель села Гардили Ибад Байрам оглу Шикаров 1958 г.р. получил травмы различной степени тяжести.

    Автомобиль марки Mercedes, отвозивший пострадавшего в больницу, на улице Тале Давудзаде врезался в фонарный столб, водитель автомобиля получил травмы. Пострадавший же на другом автомобиле был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу. В больнице выяснилось, что мужчина cкончался.

    По факту ведется расследование.

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