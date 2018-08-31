В Сальяне произошло два ДТП, двое погибли

Сальян. 31 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни двоих человек.
Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории села Еникенд.
Так, на этой территории автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 50-CC-042 столкнулся с автомобилем марки Ford.
В результате происшествия погиб водитель "ВАЗ-2107" житель села Гасанли Самиль Алашраф оглу Велиев 1984 г.р., находившийся в автомобиле пассажир житель села Гардили Ибад Байрам оглу Шикаров 1958 г.р. получил травмы различной степени тяжести.
Автомобиль марки Mercedes, отвозивший пострадавшего в больницу, на улице Тале Давудзаде врезался в фонарный столб, водитель автомобиля получил травмы. Пострадавший же на другом автомобиле был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу. В больнице выяснилось, что мужчина cкончался.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости