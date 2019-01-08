В Сальяне произошло ДТП, пострадали 4 человека - ОБНОВЛЕНО

Сальян. 8 января. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в ДТП в Сальяне.

Как сообщает аранское бюро Report, это - жители Нефтчалинского района Мирджафар Мирджаббар оглу Агаларов 1956 г.р., его супруга Мирвари Мирахмед гызы Агаларова 1956 г.р., Гюльгедем Адбулали гызы Мирзазаде 1967 г.р. и Асуде Гасан гызы Джафарова 1956 г.р.

***18:05

Сальян. 8 января. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через район отрезке автомобильной дороги Алят-Астара.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes", водитель врезался в ограждение. В результате ДТП 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. Их личности устанавливаются.

По факту ведется расследование.