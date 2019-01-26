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    В Сальяне произошло ДТП, пострадал один человек

    © Foto: "Report"

    Сальян. 26 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Еникенд.

    В результате столкновения автомобилей «Жигули» и «Mercedes» получил ранение житель села Шекерли Мирзаев Рафят Бахыш оглы (1977 г.р.).

    Пострадавший был доставлен в Сальянскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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