В Сальяне произошло ДТП, пострадал один человек

26 января, 2019 21:42

© Foto: "Report" https://report.az/storage/news/b11de2089fbd9cee34b8bef06efb61c7/e5169bd1-1d67-491e-9a0a-78d3890641c0_292.jpg Сальян. 26 января. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадал один человек. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Еникенд. В результате столкновения автомобилей «Жигули» и «Mercedes» получил ранение житель села Шекерли Мирзаев Рафят Бахыш оглы (1977 г.р.). Пострадавший был доставлен в Сальянскую центральную больницу. По факту ведется расследование.

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