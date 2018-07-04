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    В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавший

    Сальян. 4 июля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. 

    Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером на территории села Еникенд. 

    Автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист, житель села Еникенд Махир Адиль оглу Сулейманов 1994 г.р. получил травмы различной степени тяжести. 

    Он помещен в Сальянскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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