В Сальяне произошло ДТП, есть пострадавший

Сальян. 4 июля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером на территории села Еникенд.

Автомобиль марки "Mercedes" столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист, житель села Еникенд Махир Адиль оглу Сулейманов 1994 г.р. получил травмы различной степени тяжести.

Он помещен в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.