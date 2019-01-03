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    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший и раненый

    По факту ведется расследование

    Сальян. 3 января. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП.  

    Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Кюргарагашлы отрезке автомобильной дороги Сальян-Нефтчала. 

    В результате столкновения грузовика марки "КамАЗ" с легковым автомобилем были ранены житель Сальяна Сеидабдулла Шахин оглу Агаларов 1991 г.р. и житель районного села Хуршуд Турал Таир оглу Танрывердиев 1985 г.р.

    По дороге в Сальянскую районную центральную больницу С.Агаларов скончался. Т.Танрывердиев помещен в отделение травматологии. 

    По факту ведется расследование. 

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