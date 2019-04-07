​В Сальяне произошло ДТП: есть двое погибших

В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло на территории села Сарван. Житель села Гачагкенд Нефтчалинского района 1990 года рождения Абышев Шахрияр Махир оглу, управляя автомобилем марки «Hyundai», неожиданно потерял управление и свалился в коллектор на обочине дороги.

В результате аварии 1994-го рождения Исрафилов Мархамат Вахид оглу погиб на месте. Пострадавшие в результате аварии водитель, жители села Гачагкенд 1993-го года рождения Набиев Натик Намик оглу и Исрафилов Губад Ильгар оглу были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей спасти водителя автомобиля не удалось, он скончался в больнице.

По факту ведётся расследование.