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    В Сальяне произошла дорожная авария, есть погибший и пострадавший

    По факту начато расследование© Report

    Сальян. 19 октября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль сбил двух человек, есть погибший и пострадавший.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Алят-Астара.

    Жители города Сальян, Джавид Эхтирам оглу Абдуллаев 1998 г.р. и Айхан Фазиль оглу Ахмедов 2010 г.р. были сбиты автомобилем. Во время аварии 7-летний А. Ахмедов погиб, Дж. Абдуллаев был доставлен водителем в Сальянскую районную центральную больницу с различными травмами.

    По факту начато расследование. 

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