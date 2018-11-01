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    В Сальяне произошел сильный пожар - ФОТО

    Сальян. 1 ноября. REPORT.AZ/ Вчера вечером в Сальянском районе произошел пожар.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гызылагадж.

    Загорелся стог сена, принадлежащий Джафарову Расиму Габил оглы 1966-го года рождения.

    На место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Службы Пожарной Охраны МЧС Сальянского района. Во время происшествия дотла сгорел пять стог сена. Остальная часть сена была защищена от огня прибывшими на место возгорания пожарными расчетами.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Масаллы сгорели жилой дом, два автомобиля и стог сена.

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