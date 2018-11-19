В Сальяне повесился отец двоих детей

19 ноября, 2018 04:53

https://report.az/storage/news/a32f3d8ab61551587eb406dc6447cc1c/d756396b-0924-4b33-86dc-591acfbfdd05_292.jpg Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе отец двоих детей покончил жизнь самоубийством. Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел на территории села Еолустю. Так, Керимов Сейран Дадаш оглы (1989-го г.р.) повесился в своем доме. О причинах суицида пока ничего не известно. Покойный имел двоих детей. По факту ведется расследование. Ранее в Барде 60-летний мужчина совершил самоубийство.

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