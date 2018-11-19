В Сальяне повесился отец двоих детей

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе отец двоих детей покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел на территории села Еолустю.
Так, Керимов Сейран Дадаш оглы (1989-го г.р.) повесился в своем доме.
О причинах суицида пока ничего не известно.
Покойный имел двоих детей.
По факту ведется расследование.
Ранее в Барде 60-летний мужчина совершил самоубийство.
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