В Сальяне поспоривший с отцом молодой человек нанес себе смертельные ножевые ранения

Сальян. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе поспоривший с отцом молодой человек нанес себе смертельные ножевые ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Сейдан.

25-летний Сейидали Мирвахид оглу Мириев скончался по дороге в Сальянскую центральную районную больницу.

По информации, С.Мириев неоднократно заявлял отцу о желании уехать и работать в Баку. Не согласившийся с ним отец посоветовал сыну заниматься хозяйством. На этой почве между ними возник спор, в результате которого С.Мириев нанес себе несколько ножевых ранений. Он скончался по дороге в больницу.

Отметим, что С.Мириев был женат, у него малолетний ребенок.

По факту ведется расследование.