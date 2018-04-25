В Сальяне поспоривший с отцом молодой человек нанес себе смертельные ножевые ранения

Сальян. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе поспоривший с отцом молодой человек нанес себе смертельные ножевые ранения.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Сейдан.
25-летний Сейидали Мирвахид оглу Мириев скончался по дороге в Сальянскую центральную районную больницу.
По информации, С.Мириев неоднократно заявлял отцу о желании уехать и работать в Баку. Не согласившийся с ним отец посоветовал сыну заниматься хозяйством. На этой почве между ними возник спор, в результате которого С.Мириев нанес себе несколько ножевых ранений. Он скончался по дороге в больницу.
Отметим, что С.Мириев был женат, у него малолетний ребенок.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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