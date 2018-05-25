В Сальяне помилованы 23 осужденных, включая 4 иностранных граждан

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Сальян. 25 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе помилованы 23 заключенных.

Как передает аранское бюро Report, завершилось исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100 годовщины Азербайджанской Демократической Республики".

Сегодня с утра из учреждения по отбыванию наказания № 5 Пенитенциарной cлужбы Министерства юстиции начали отпускать домой помилованных осужденных. Это распоряжение коснулось 634 человек, 23 из которых приходятся на долю данного исправительного учреждения. Официальные представители службы в учреждении по отбыванию наказания поздравили помилованных и призвали их ценить свободу.

Среди помилованных 1 человек является гражданином Туркменистана, 3 - Ирана.