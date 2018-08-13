В Сальяне получившая пищевое отравление женщина скончалась в больнице

Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе 36-летняя женщина получила пищевое отравление.

Как сообщает аранское бюро Report, жительница села Еникенд Гюльнар Али гызы Мамедова 1982 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление.

Спасти жизнь Г.Мамедовой не удалось.

По словам ее близких, после употребления несколько дней назад арбуза и помидор у нее возникли проблемы со здоровьем.

Предположительно, именно они и вызвали отравление.

По факту ведется расследование.