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    В Сальяне получившая пищевое отравление женщина скончалась в больнице

    По факту ведется расследование

    Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе 36-летняя женщина получила пищевое отравление.

    Как сообщает аранское бюро Report, жительница села Еникенд Гюльнар Али гызы Мамедова 1982 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление. 

    Спасти жизнь Г.Мамедовой не удалось. 

    По словам ее близких, после употребления несколько дней назад арбуза и помидор у нее возникли проблемы со здоровьем. 

    Предположительно, именно они и вызвали отравление. 

    По факту ведется расследование. 

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