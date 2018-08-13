В Сальяне получившая пищевое отравление женщина скончалась в больнице

Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе 36-летняя женщина получила пищевое отравление.
Как сообщает аранское бюро Report, жительница села Еникенд Гюльнар Али гызы Мамедова 1982 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу с диагнозом пищевое отравление.
Спасти жизнь Г.Мамедовой не удалось.
По словам ее близких, после употребления несколько дней назад арбуза и помидор у нее возникли проблемы со здоровьем.
Предположительно, именно они и вызвали отравление.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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