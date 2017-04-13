 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сальяне полиция провела операцию, задержаны три члена одной семьи

    Расследования продолжаются

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе задержаны три члена одной семьи.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Халила Рзы Улутурка.

    На основе поступившей информации сотрудники Сальянского районного отделения полиции провели в городе оперативно-розыскные мероприятия.

    По первичным данным, в результате оперативных мероприятий на территории Автовокзала были задержаны Рашад Рамиль оглу Багиров и его родители. Дом, в котором они проживают, досмотрен.

    Причины происшествия не известны, расследования продолжаются.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi