В Сальяне полиция провела операцию, задержаны три члена одной семьи

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе задержаны три члена одной семьи.
Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Халила Рзы Улутурка.
На основе поступившей информации сотрудники Сальянского районного отделения полиции провели в городе оперативно-розыскные мероприятия.
По первичным данным, в результате оперативных мероприятий на территории Автовокзала были задержаны Рашад Рамиль оглу Багиров и его родители. Дом, в котором они проживают, досмотрен.
Причины происшествия не известны, расследования продолжаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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