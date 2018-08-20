В Сальяне перевернулся мотоцикл, водитель получил травмы

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Сальян. 20 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в вечернее время на территории села Халадж.

Житель села Мамедов Сарвар Агабей оглы (1991) потерял управление мотоциклом и перевернулся. С травмами различной степени тяжести он был помещен в Центральную больницу Сальянского района.

По факту ведется расследование.