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    В Сальяне перевернулся мотоцикл, водитель получил травмы

    © Report

    Сальян. 20 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе в результате ДТП пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в вечернее время на территории села Халадж.

    Житель села Мамедов Сарвар Агабей оглы (1991) потерял управление мотоциклом и перевернулся. С травмами различной степени тяжести он был помещен в Центральную больницу Сальянского района.

    По факту ведется расследование.

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