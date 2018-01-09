В Сальяне от удара электрическим током умер рыбак

Сальян. 9 января. REPORT.AZ/ В Сальянском районе от удара электрическим током умер рыбак.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории коллектора, проходящего через деревню Шорсулу.

Житель села Болади Лянкяранского района, рыбак-любитель, Азер Маликаждар оглу Акперов 1980 г.р. во время ловли рыбы на коллекторе зацепил крючком удочки электрический провод, проходящий по этому участку. Он умер от удара электрическим током.

Тело А. Аждарова было отправлено в район откуда рыбак был родом.

По факту ведется следствие.