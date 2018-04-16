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    В Сальяне офицер полиции погиб в ДТП

    Полицейский был старшим лейтенантом

    Сальян. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован накануне вечером на автотрассе Сальян-Нефтчала, в селе Кюргарагашлы.

    Проживающий по адресу г.Нефтчала, ул. Бакиханова, дом 8, Нифталиев Рза Хиджран оглы 1994 г.р. потерял управление, в результате чего автомобиль марки "Приора" врезался в столб. Водитель скончался на месте происшествия.

    Погибший был сотрудником Нефтчалинского районного отделения полиции, по званию старшим лейтенантом.

    По факту ведется расследование.

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