В Сальяне офицер полиции погиб в ДТП

Сальян. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован накануне вечером на автотрассе Сальян-Нефтчала, в селе Кюргарагашлы.

Проживающий по адресу г.Нефтчала, ул. Бакиханова, дом 8, Нифталиев Рза Хиджран оглы 1994 г.р. потерял управление, в результате чего автомобиль марки "Приора" врезался в столб. Водитель скончался на месте происшествия.

Погибший был сотрудником Нефтчалинского районного отделения полиции, по званию старшим лейтенантом.

По факту ведется расследование.