В Сальяне на 5-летнего ребенка вылился кипяток

Сальян. 19 октября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе ребенок получил ожоги.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Дайыкенд.

Согласно информации, 5-летняя Алиева Айнура Рашад гызы опрокинула на себя термос с кипятком, когда родителей не было рядом. В результате девочка с ожогами различной степени была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу.

Девочке была оказана первая медицинская помощь, после чего ее перевели в реанимационное отделение.