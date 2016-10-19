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    В Сальяне на 5-летнего ребенка вылился кипяток

    Она госпитализирована в отделение реанимации

    Сальян. 19 октября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе ребенок получил ожоги. 

    Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел в селе Дайыкенд. 

    Согласно информации, 5-летняя Алиева Айнура Рашад гызы опрокинула на себя термос с кипятком, когда родителей не было рядом. В результате девочка с ожогами различной степени была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу. 

    Девочке была оказана первая медицинская помощь, после чего ее перевели в реанимационное отделение. 

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