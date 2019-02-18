В Сальяне мужчина украл принадлежащий тестю скот

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Сальян. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Сальяне задержаны лица, укравшие скот.

Как сообщает аранское бюро Report, обратившись в отделение полиции, житель села Кюргарагашлы Гюльага Салман оглу Салманов заявил, что неизвестные (или неизвестный) украли принадлежащих ему 1 поголовье крупного рогатого скота стоимостью 2 500 манатов и 5-месячного теленка стоимостью 500 манатов.

В результате проведенных сотрудниками отделения полиции по "горячим следам" оперативно-розыскных мероприятий на рынке продажи скота в Масаллинском районе были задержаны подозреваемые в совершении кражи, житель села Арбатан Рабиль Гарибага оглу Рагимов и его знакомые, жители лерикского села Зювюч Мушвиг Ширмамед оглу Гулиев и его брат Хошбехт Ширмамед оглу Гулиев.

В ходе предварительного расследования удалось установить, что подозреваемый в краже Р.Рагимов является мужем дочери жалобщика Гюльаги Салманова.

По факту в отделении полиции Сальянского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.