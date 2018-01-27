В Сальяне грузовик врезался в дерево, есть пострадавший

Сальян. 27 января. REPORT.AZ В Сальяне произошло ДТП, есть один пострадавший.

Как передает Арранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на магистральной дороге Алят-Астара, в части территории села Бейдили.

Жителю Билясувара Надирову Кямрану Ахлиман оглы 1996 г., во время вождения грузовика марки "Камаз", навстречу выехал легковой автомобиль.

Чтобы не столкнуться с автомобилем, водитель грузовика решил вывести машину на обочину. Потеряв управление из-за скользкой дороги, грузовик врезался в дерево.

В результате, получив травмы разной степени тяжести, Надиров Кямран был помещен в Центральную районную больницу.