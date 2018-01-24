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    В Сальяне двое молодых людей получили ножевые ранения

    По факту ведется расследование

    Сальян. 24 января. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошла поножовщина, пострадали два человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Г.Алиева.

    Неизвестный нанес 7 ножевых ранений Нурмамеду Тельман оглу Джафарову 1998 г.р. и 4 ножевых ранения Тогрулу Ильхам оглу Абдуллаеву 1996 г.р. и сбежал с места происшествия. Оба проживают по улице Ш.Гусейнзаде г.Сальян.

    Оба пострадавших доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

    Как заявили местному бюро Report в больнице, оба молодых человека прооперированы: "Потерпевшие помещены в отделение реанимации, их состояние тяжелое".

    По факту ведется расследование. 

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