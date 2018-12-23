В Сальяне два брата получили ножевые удары

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в вечернее время в Сальяне произошла поножовщина.

Как сообщает аранское бюро Report, проживающие на ул. М.Ф,Ахундова Ганифаев Афзеледдин Таир Оглы (1983) и его брат Ганиваев Эльнур с ножевыми ранения были доставлены в Сальянскую центральную больницу.

Ранения были легкими, им была оказана первичная помощь в травмотологическом отделении. Сообщается, что инцидент был совершен родственниками братьев. Причины случившегося пока неизвестны. По факту ведется расследование.

Ранее в Евлахе мужчина средних лет получил ножевые ранения.