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    В Сальяне два брата получили ножевые удары

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в вечернее время в Сальяне произошла поножовщина.

    Как сообщает аранское бюро Report, проживающие на ул. М.Ф,Ахундова Ганифаев Афзеледдин Таир Оглы (1983) и его брат Ганиваев Эльнур с ножевыми ранения были доставлены в Сальянскую центральную больницу.

    Ранения были легкими, им была оказана первичная помощь в травмотологическом отделении. Сообщается, что инцидент был совершен родственниками братьев. Причины случившегося пока неизвестны. По факту ведется расследование.

    Ранее в Евлахе мужчина средних лет получил ножевые ранения.

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