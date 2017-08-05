В Сальяне автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода

Сальян. 5 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на трассе Алят-Астара близ площади флага.

Житель села Ашагы Новудлу 31-летний Роял Рафет оглу Кязымов был сбит автомобилем марки "Мерседес" при попытке перейти дорогу. Получивший различные травмы пешеход был доставлен в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания ему первой медпомощи он был размещен в реанимационном отделении.

Сообщается, что состояние Р.Кязымова тяжелое.

Факт расследуется.