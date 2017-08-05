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    В Сальяне автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода

    Его состояние оценивается, как тяжелое

    Сальян. 5 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на трассе Алят-Астара близ площади флага.

    Житель села Ашагы Новудлу 31-летний Роял Рафет оглу Кязымов был сбит автомобилем марки "Мерседес" при попытке перейти дорогу. Получивший различные травмы пешеход был доставлен в Сальянскую районную центральную больницу. После оказания ему первой медпомощи он был размещен в реанимационном отделении.

    Сообщается, что состояние Р.Кязымова тяжелое.

    Факт расследуется.

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