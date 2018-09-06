В Сальяне автомобиль сбил охранника

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Сальян. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль сбил охранника.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию села Нохудлу.

Так, обеспечивающий охрану перекрестка 32-летний Ибрагим Магеррам оглу Мамедов был сбит автомобилем марки Mercedes. С различными телесными повреждениями он был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.