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    В Сальяне автомобиль сбил 36-летнего пешехода

    По факту ведется расследование

    Сальян. 8 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль сбил 36-летнего пешехода.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован сегодня в дневное время в Сальяне, рядом с проспектом Халила Рзы Улутурка. 

    Так, переходившая дорогу жительница села Холгарагашлы Нефтчалинского района Самира Самедага гызы Гасанова была сбита автомобилем марки Mercedes. Женщина, получившая телесные повреждения различной степени тяжести, была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу, и после оказания ей первой медицинской помощи была помещена в отделение травматологии.

    По факту ведется расследование.

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