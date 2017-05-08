В Сальяне автомобиль сбил 36-летнего пешехода

Сальян. 8 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль сбил 36-летнего пешехода.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован сегодня в дневное время в Сальяне, рядом с проспектом Халила Рзы Улутурка.

Так, переходившая дорогу жительница села Холгарагашлы Нефтчалинского района Самира Самедага гызы Гасанова была сбита автомобилем марки Mercedes. Женщина, получившая телесные повреждения различной степени тяжести, была доставлена в Сальянскую районную центральную больницу, и после оказания ей первой медицинской помощи была помещена в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.