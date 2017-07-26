В Сальяне автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста

Сальян. 26 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне автомобиль сбил велосипедиста.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на улице 20 Января.

Проживающий на данной улице 16-летний Амрах Октай оглу Мамедов, катаясь на велосипеде, был сбит автомобилем марки "Жигули". В результате получивший различные телесные травмы велосипедист был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой медпомощи он был размещен в травматологическом отделении больницы. Сообщается, что его состояние среднетяжелое.

Факт расследуется.