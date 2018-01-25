В Сальяне автомобиль насмерть сбил пешехода

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Сальян. 25 января. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает аранское бюро Report, ДТП произошло на участке автомагирстрали Алят-Астара, проходящей через село Гасанлы.

Так, неизвестный легковой автомобиль сбил Ханалиева Рашада Валех оглу 1982 г.р., когда тот собирался перейти дорогу. Водитель автомобиля сбежал с места события. Тело Рашада Ханалиева для исследования направлено в судмедэкспертизу.

По факту ведется следствие.