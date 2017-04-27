Стали известны имена 5 человек, получивших травмы во время произошедшего в Сальяне ДТП с участием автомобиля ДПС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

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Сальян. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших при аварии, произошедшей на пролегающем через территорию Сальянского района отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

Как сообщает аранское бюро Report, число пострадавших в результате столкновения машины Дорожно-патрульной службы (ДПС) и автомобиля марки "Mercedes" достигло 5 человек.

Раненые:

Жители Баку – Аллахверди Агалы оглу Ахмедов 1950 г.р.;

Ульви Самед оглу Садыгов 1986 г.р.;

Эльчин Кязым оглу Дадашев 1982 г.р.;

Жители Сальянского района – Эльнур Закир оглу Алиев 1988 г.р.;

Натик Нифти оглу Мамедъяров 1988 г.р.

Отметим, что Э.Алиев и Н.Мамедъяров являются сотрудниками ДПС.

Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении сказали, что двое пострадавших находятся в отделении реанимации, а трое – в отделении травматологии.

Погибшие:

Житель села Арчиван Астаринского района - Азад Гудрет оглу Ахундов 1945 г.р.;

Житель города Баку – Эмиль Теймур оглу Махмудов 1963 г.р.

***14:00

Сальян. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль ДПС совершил аварию, погибли 2, ранены 3 человека.

Как сообщает Report, авария произошла на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

Автомобиль ДПС столкнулся с "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90-GR-539.

По предварительной информации, 2 человека погибли, 3 получили травмы.

По факту ведется расследование.