Стали известны имена 5 человек, получивших травмы во время произошедшего в Сальяне ДТП с участием автомобиля ДПС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

Сальян. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших при аварии, произошедшей на пролегающем через территорию Сальянского района отрезке магистральной дороги Алят-Астара.
Как сообщает аранское бюро Report, число пострадавших в результате столкновения машины Дорожно-патрульной службы (ДПС) и автомобиля марки "Mercedes" достигло 5 человек.
Раненые:
Жители Баку – Аллахверди Агалы оглу Ахмедов 1950 г.р.;
Ульви Самед оглу Садыгов 1986 г.р.;
Эльчин Кязым оглу Дадашев 1982 г.р.;
Жители Сальянского района – Эльнур Закир оглу Алиев 1988 г.р.;
Натик Нифти оглу Мамедъяров 1988 г.р.
Отметим, что Э.Алиев и Н.Мамедъяров являются сотрудниками ДПС.
Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении сказали, что двое пострадавших находятся в отделении реанимации, а трое – в отделении травматологии.
Погибшие:
Житель села Арчиван Астаринского района - Азад Гудрет оглу Ахундов 1945 г.р.;
Житель города Баку – Эмиль Теймур оглу Махмудов 1963 г.р.
***14:00
Сальян. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль ДПС совершил аварию, погибли 2, ранены 3 человека.
Как сообщает Report, авария произошла на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Алят-Астара.
Автомобиль ДПС столкнулся с "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90-GR-539.
По предварительной информации, 2 человека погибли, 3 получили травмы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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