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    Стали известны имена 5 человек, получивших травмы во время произошедшего в Сальяне ДТП с участием автомобиля ДПС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - СПИСОК

    По факту ведется расследование© Report.az

    Сальян. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших при аварии, произошедшей на пролегающем через территорию Сальянского района отрезке магистральной дороги Алят-Астара. 

    Как сообщает аранское бюро Report, число пострадавших в результате столкновения машины Дорожно-патрульной службы (ДПС) и автомобиля марки "Mercedes" достигло 5 человек. 

    Раненые: 

    Жители Баку – Аллахверди Агалы оглу Ахмедов 1950 г.р.;

    Ульви Самед оглу Садыгов 1986 г.р.;

    Эльчин Кязым оглу Дадашев 1982 г.р.;

    Жители Сальянского района – Эльнур Закир оглу Алиев 1988 г.р.; 

    Натик Нифти оглу Мамедъяров 1988 г.р.

    Отметим, что Э.Алиев и Н.Мамедъяров являются сотрудниками ДПС. 

    Раненые помещены в Сальянскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении сказали, что двое пострадавших находятся в отделении реанимации, а трое – в отделении травматологии. 

    Погибшие: 

    Житель села Арчиван Астаринского района - Азад Гудрет оглу Ахундов 1945 г.р.; 

    Житель города Баку – Эмиль Теймур оглу Махмудов 1963 г.р.

    ***14:00

    Сальян. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе автомобиль ДПС совершил аварию, погибли 2, ранены 3 человека.

    Как сообщает Report, авария произошла на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

    Автомобиль ДПС столкнулся с "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90-GR-539.

    По предварительной информации, 2 человека погибли, 3 получили травмы.

    По факту ведется расследование. 

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