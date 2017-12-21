В Сальяне 45-летний мужчина пропал без вести

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Сальян. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Сальянском районе 45-летний мужчина вышел из дома и не вернулся.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Кюрсенги.

Так, отец двоих детей Вугар Магеррам оглу Магеррамов 26 ноября этого года в поисках заработка уехал в соседнее село Еникенд и больше не вернулся. По словам родных, несмотря на то, что уже прошло больше месяца, они не владеют никакой информацией о В. Магеррамове.

О пропаже В. Магеррамова проинформировали Сальянское районное отделение полиции.