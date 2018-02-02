В Сальяне 39-летняя женщина пропала без вести

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе 39-летняя женщина пропала без вести.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, жительница села Шорсулу Рамелла Байрамова 1979 г.р. в 2014 году вышла из дома и больше не вернулась.

Характерные признаки женщины: рост 157 см, телосложение худощавое, коричневые глаза, короткие темные волосы.

Просьба к тем кто видел женщину обращаться по телефону горячей линии МВД "102" или по телефонам Сальянского районного отдела полиции 021-255-51-83 (городской) и (050) 296-96-80 (мобильный).