В Сальяне 21-летний парень утонул в реке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Сальян. 8 августа. REPORT.AZ/ Тело парня, утонувшего в реке Аккуша в Сальянском районе, извлечено из воды.
Как сообщает аранское бюро Report, труп Мазахима Мамедова передан по назначению.
*** 14:53
Сальян. 8 августа. REPORT.AZ/ Житель Сальянского района утонул в реке.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Сарван.
Так, житель села Мазахим Габиль оглу Мамедов 1997 г.р. утонул в реке Аккуша, протекающей по территории села. К месту происшествия привлечены спасатели МЧС.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости