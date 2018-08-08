В Сальяне 21-летний парень утонул в реке - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сальян. 8 августа. REPORT.AZ/ Тело парня, утонувшего в реке Аккуша в Сальянском районе, извлечено из воды.

Как сообщает аранское бюро Report, труп Мазахима Мамедова передан по назначению.

*** 14:53

Сальян. 8 августа. REPORT.AZ/ Житель Сальянского района утонул в реке.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Сарван.

Так, житель села Мазахим Габиль оглу Мамедов 1997 г.р. утонул в реке Аккуша, протекающей по территории села. К месту происшествия привлечены спасатели МЧС.

По факту ведется расследование.