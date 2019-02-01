В Сальяне 18-летний юноша получил ножевое ранение

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Сальян. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошла поножовщина.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Халадж.
Жителя села Ниджата Заман оглу Мамедов 2001 г.р. ударил ножом неизвестный. При помощи окружающих раненый был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу. Как сообщили в больнице, Н.Мамедов получил ножевое ранение в область спины и левого бедра, его состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости