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Сальян. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сальяне 18-летнего подростка сбил автомобиль.
Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Шорсулу.
Передвигавшегося на велосипеде местного жителя Фахраддина Мелик оглу Джанызаде 2000 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107".
Получившего травмы различной степени тяжести Ф.Джанызаде доставили в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости