В Сальяне 18-летнего подростка сбил автомобиль

27 сентября, 2018 14:45

https://report.az/storage/news/3deff3b57962f4fa1c50c27b5c6d9007/c18ee075-3420-4923-9db1-1307c29cb36a_292.jpg Сальян. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сальяне 18-летнего подростка сбил автомобиль. Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Шорсулу. Передвигавшегося на велосипеде местного жителя Фахраддина Мелик оглу Джанызаде 2000 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107". Получившего травмы различной степени тяжести Ф.Джанызаде доставили в Сальянскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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