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    В Сальяне 18-летнего подростка сбил автомобиль

    Сальян. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сальяне 18-летнего подростка сбил автомобиль. 

    Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Шорсулу. 

    Передвигавшегося на велосипеде местного жителя Фахраддина Мелик оглу Джанызаде 2000 г.р. сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107". 

    Получившего травмы различной степени тяжести Ф.Джанызаде доставили в Сальянскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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