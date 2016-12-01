В Сальяне 17-летний парень убил сестру

Сальян. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Сальяне совершено убийство.

Как сообщает региональное бюро Report, убийство было зарегистрировано сегодня днем в селе Хуршуд.

На почве семейно-бытового конфликта 17-летний местный житель Акпер Рауф оглу Асадов нанес 18-летней сестре Фаргане Асадовой смертельное ножевое ранение в сердце.

А.Асадов добровольно сдался правоохранительным органам, придя в отделение полиции Сальянского района. Он также принес с собой орудие убийства.

По факту в Сальянской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.