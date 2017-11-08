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    В Сальяне 11-летнего мальчика на велосипеде сбил грузовик

    Инцидент зарегистрирован в селе Халадж

    Сальян. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Сальяне 11-летнего ребенка на велосипеде сбил грузовой автомобиль.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Халадж. Водитель грузовика, который работает на строительстве дороги, двигаясь задним ходом на грузовике, наехал на 11-летнего местного жителя Илькина Замиг оглы Гасанова. 

    В результате ребенок с различными травмами помещен в Центральную районную больницу Сальяна. После необходимой медицинской помощи мальчика поместили в травматологическое отделение.  

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