В Сабунчу за торговлю наркотиками и хранение оружия задержано 92 человека

Еще 92 человека были задержаны в ходе операций, проводимых в Сабунчу с 1 апреля по сегодняшний день, за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружия.

В ходе операций, проводимых в Сабунчу с 1 апреля по сегодняшний день, за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружия было задержано 92 человека.

Об этом Report сообщили в МВД.

Так, в апреле-мае сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Сабунчинского районного управления полиции были продолжены операции против незаконного оборота наркотиков в поселках Бакиханов, Балаханы, Рамана, Забрат, Бильгя, Пиршаги, Кюрдаханы, Маштага и пр. В ходе операций задержан 91 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что некоторые из задержанных приобрели наркотики посредством наркоторговцев, проживающих в Иране. В домах, где они жили, было обнаружено порядка 8 килограммов героина, марихуаны и метамфетамина.

Отметим, что с начала этого года в ходе операций, проводимых сотрудниками полиции в Сабунчинском районе, из незаконного оборота изъято в общей сложности 43 килограмма наркотических средств.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Управления полиции Сабунчинского района, был задержан ранее судимый житель поселка Маштага Рафиг Багиров. При нем были обнаружены 1 пистолет марки "Вальтер", 2 патрона и обойма. Рафик Багиров рассказал, что приобрел огнестрельное оружие несколько месяцев назад, но не сдал его полиции и держал при себе. Расследование по факту продолжается.