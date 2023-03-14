О нас

В Сабунчу обнаружена ручная граната

В Сабунчу обнаружена ручная граната В Сабунчинском районе на территории поселка Забрат обнаружена ручная граната типа F-1.
Происшествия
14 марта 2023 г. 16:08
В Сабунчу обнаружена ручная граната

В Сабунчинском районе на территории поселка Забрат обнаружена ручная граната типа F-1.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что на место происшествия была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Обнаруженная, пригодная для боевого применения граната была вывезена с территории с соблюдением правил безопасности.

Во время дальнейшего осмотра территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSabunçuda əl qumbarası aşkarlanıb

Самое читаемое

В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi