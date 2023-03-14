В Сабунчу обнаружена ручная граната

В Сабунчинском районе на территории поселка Забрат обнаружена ручная граната типа F-1.

В Сабунчинском районе на территории поселка Забрат обнаружена ручная граната типа F-1.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что на место происшествия была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Обнаруженная, пригодная для боевого применения граната была вывезена с территории с соблюдением правил безопасности.

Во время дальнейшего осмотра территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.