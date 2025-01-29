В Сабунчинском районе задержаны подозреваемые в серии квартирных краж

В Баку задержаны двое подозреваемых в серии квартирных краж в Сабунчинском районе.

В Баку задержаны двое подозреваемых в серии квартирных краж в Сабунчинском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В полицию поступила информация о кражах из шести домов в районе, в результате которых потерпевшим был нанесен материальный ущерб на сумму 6 200 манатов.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали 27-летнего З.Багирова и 23-летнего Т.Аббасова по подозрению в совершении преступлений.

По фактам проводится расследование.