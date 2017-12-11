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    В Сабунчинском районе шурин выстрелил в зятя

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку шурин из огнестрельного оружия выстрелил в зятя и его отца.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района.

    Согласно информации, житель поселка Бюльбюля Сураханского района Вюсал Туфан оглу Танрывердиев отправился в дом в поселке Рамана, где проживает его зять Анар Вагиф оглу Расулов, и там выстрелил в него из охотничьего ружья. Р. Расулов был ранен. Сообщается, что находившийся во время происшествия в доме отец А. Расулова также пострадал.

    По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120 (покушение на убийство), ведется расследование.

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