В Сабунчинском районе шурин выстрелил в зятя

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку шурин из огнестрельного оружия выстрелил в зятя и его отца.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района.

Согласно информации, житель поселка Бюльбюля Сураханского района Вюсал Туфан оглу Танрывердиев отправился в дом в поселке Рамана, где проживает его зять Анар Вагиф оглу Расулов, и там выстрелил в него из охотничьего ружья. Р. Расулов был ранен. Сообщается, что находившийся во время происшествия в доме отец А. Расулова также пострадал.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120 (покушение на убийство), ведется расследование.