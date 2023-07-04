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В Сабунчинском районе обнаружена граната

В Сабунчинском районе обнаружена граната На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.
Происшествия
4 июля 2023 г. 13:24
В Сабунчинском районе обнаружена граната

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с полученной информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию службы спасения особого риска МЧС.

Сотрудники правоохранительных органов при осмотре места происшествия установили, что обнаруженные боеприпасы представляют собой 1 ручную гранату F-1.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabunçu rayonunda qumbara aşkarlanıb

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