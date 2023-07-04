В Сабунчинском районе обнаружена граната

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Балаханы Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с полученной информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию службы спасения особого риска МЧС.

Сотрудники правоохранительных органов при осмотре места происшествия установили, что обнаруженные боеприпасы представляют собой 1 ручную гранату F-1.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от него обнаружено не было.