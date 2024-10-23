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В Сабунчинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в продаже наркотиков

В Сабунчинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в продаже наркотиков В Сабунчинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в продаже наркотических средств.
Происшествия
23 октября 2024 г. 17:35
В Сабунчинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в продаже наркотиков

В Сабунчинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в продаже наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции (РУП), был задержан ранее неоднократно судимый Кямран Рустамов, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

При личном досмотре были обнаружены и изъяты марихуана, обогащенная психотропными веществами, и электронные весы, используемые при продаже наркотиков.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabunçuda narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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