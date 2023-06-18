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В Сабунчинском районе Баку прогремел взрыв, пострадали пять человек

В Сабунчинском районе Баку прогремел взрыв, пострадали пять человек На горячую линию МЧС “112” поступила информация о взрыве в гараже в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку.
Происшествия
18 июня 2023 г. 21:09
В Сабунчинском районе Баку прогремел взрыв, пострадали пять человек

На горячую линию МЧС “112” поступила информация о взрыве в гараже в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку.

Как передает Report, на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки было установлено, что в гараже общей площадью 30 кв.м., принадлежащем Велиеву Кямалу Низами оглу, 1983 года рождения произошел взрыв с последующим пожаром.

Пожар был потушен, предотвращено распространение огня в близлежащие строения.

В результате инцидента сгорели воспламеняющиеся конструкции гаража и детали легкового автомобиля марки "Мерседес". Во время пожара пострадали Велиев Кямал Низами оглу 1983 г.р., Шукюров Буньямин Шукюр оглу 1986 г.р., Азизов Ниджат Ильгар оглу 2004 г.р., Шукюров Сардар Буньямин оглу 2013 г.р. и Велиев Мевлют Кямал оглу 2015 г. р.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda yanğınla nəticələnən partlayış olub, beş nəfər xəsarət alıb

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